Schiedsrichter-Boss Fröhlich über Handspiel-Debatten: "Regelvorgabe wäre nicht im Sinne des Fußballs"

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hält Diskussionen um die Frage Handspiel oder nicht im Fußball für unvermeidbar. "Die einzige Möglichkeit, hier etwas zu ändern, wäre eine Regelvorgabe: Immer wenn der Ball an die Hand oder den Arm kommt, ist es ein strafbares Handspiel", sagte der 62-Jährige in einem Interview des Kicker. "Aber ich sehe nicht, dass das im Sinne des Fußballs wäre."

Fröhlich betonte zudem, dass viele Situationen in diesem Zusammenhang inzwischen präziser definiert sind. "Ansonsten bleibt die Regel und insbesondere deren Auslegung aber komplex" , sagte er. "Die Schiedsrichter haben hier in der abgelaufenen Saison eine gute Linie gefahren." Es habe aber auch Fehler gegeben.

Fehlentscheidung in der Bundesliga

Damit spricht der Schiedsrichter-Chef die heftige Kritik von Augsburgs Trainer Heiko Herrlich nach einer Fehlentscheidung in der Partie des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln (1:1) an. Wie der Kicker nach der Partie berichtete, geht aus einer Erklärung der Schiedsrichter-Leitung hervor, dass es offenbar ein Problem in der Kommunikation zwischen Schiedsrichter Benjamin Cortus und Video-Assistent Guido Winkmann gegeben habe.