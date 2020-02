Schiedsrichter Ittrich zu neuen Richtlinien in der Bundesliga: "Deshalb müssen wir da ran"

Die Neuerung soll für Ordnung und weniger Diskussionen im Fußball sorgen: Seit Beginn der Rückrunde sind Schiedsrichter angehalten, konsequenter Gelbe Karten an die Spieler zu verteilen, die meckern oder wild gestikulieren. So sollen weniger Rudelbildungen entstehen und die Schiedsrichter nicht mehr so aggressiv angegangen werden, wie es seit Jahren immer wieder vorgekommen war. Auch soll so Einfluss auf den Jugend- und Amateurfußball genommen werden, wo in der Vergangenheit immer mehr Schiedsrichter Opfer tätlicher Angriffe wurden.