Nach Schiedsrichter-Konflikten: Basler verteidigt Streich und Co., Effenberg fordert Umdenken

Die Bundesliga-Schiedsrichter geraten am Samstag oft auf die Trainer. Mit Bo Svensson, Jesse Marsch und Christian Streich bekommen drei Coaches Gelbe Karten für ihr Auftreten an der Seitenlinie. Im "Doppelpass" nimmt Mario Basler die Trainer in Schutz. Stefan Effenberg nennt einen interessanten Vorschlag für die Besetzung des vierten Offiziellen.