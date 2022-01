"Schiedsrichterleistungen dieser Art zerstören Spiele": Stuttgart-Chef Mislintat redet sich in Rage

Was war passiert? Zehn Minuten vor Ende der ersten Halbzeit ging Tibidi im Duell mit Kübler zu Boden, der Freiburger hatte seinen Fuß leicht ausgefahren. Das nahm der Stuttgarter dankend an, hakte ein und hob ab. Stieler, der sich verletzte und in der zweiten Halbzeit durch den vierten Offiziellen Christian Dingert ersetzt wurde, zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt, änderte seine Meinung zur Szene aber nach VAR-Intervention. "Für alle, die den Kontakt nicht gesehen haben: Gehört hat ihn jeder im Stadion", wütete Mislintat weiter. "Den zurückzunehmen, ist unfassbar, völlig irrsinnig. Das ist keine klare Fehlentscheidung."