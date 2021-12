Schiri-Bosse stärken Zwayer nach Topspiel-Beben den Rücken - Fröhlich: "Grenzüberschreitender Umgang"

Lange Zeit hielt sich die Kritik an den Bundesliga -Schiedsrichtern und dem Videobeweis in der Hinrunde in Grenzen - im Vergleich zu den vorherigen Saisons. Doch seit den Geschehnissen des 14. Spieltags im Spitzenspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern (2:3) ist die Schiri-Diskussion aufgrund strittiger Elfmeter-Entscheidungen sowie einer harten verbalen Gangart von Seiten der Dortmunder im Nachgang der Partie neu entfacht. DFB-Elite-Schiedsrichter Lutz Michael Fröhlich und VAR-Projektleiter Dr. Jochen Drees haben im Kicker-Interview eine Hinrunden-Bilanz gezogen. Der Schwerpunkt: das Topspiel-Beben.

Fröhlich nimmt Zwayer nach Bellingham-Statement in Schutz

Für Aufregung sorgte im Anschluss an das Duell zudem ein Statement von BVB-Youngster Jude Bellingham, der im norwegischen TV gegen Zwayer nachtrat: "Du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?" Dafür wurde der 18-Jährige im Nachhinein vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe in Höhe von 40000 Euro belegt. Fröhlich, der vor 17 Jahren einen großen Anteil daran hatte, dass der Manipulationsskandal um Robert Hoyzer aufgedeckt wurde, nimmt Zwayer in Schutz: "Der öffentliche Vorwurf von verschiedenen Seiten lautet, Zwayer sei wegen Spielmanipulation verurteilt worden. Das ist so nicht korrekt, denn im schriftlichen Urteil steht etwas anderes." Und weiter: "Was mir Felix Zwayer von Anfang an erzählt hat und bis heute sagt: Er hat kein Spiel manipuliert. Das deckt sich mit dem Urteil."