Ex-Schiri Rafati nach Rot-Wirbel um BVB-Star Hummels: Das läuft in der Champions League anders

"Hummels grätscht in dieser Aktion mit einer hohen Intensität und Dynamik. Aber er trifft dabei komplett ins Leere. Antony wälzt sich auf dem Boden wie ein sterbender Schwan. Seine Mitspieler machen richtig Theater und beeinflussen damit die Entscheidung des Schiedsrichters. Es war überhaupt gar keine Spannung in der Körpersprache von Oliver zu sehen. Wenn man Rot gibt, macht man das entschlossen und aus Überzeugung. Auch die Reaktion seines Assistenten ließen kein böses Foulspiel erahnen", sagt der frühere Bundesliga-Referee Babak Rafati im Gespräch mit dem SPORT BUZZER.

Nach Meinung der Gastgeber erwies sich die Entscheidung des Referees, das nur auf den ersten Blick rüde Foul von Hummels an Ajax-Juwel Antony mit einem Platzverweis zu ahnden, nach Sichtung der TV-Bilder als falsch. "Ein englischer Schiedsrichter müsste erst recht wissen, dass das kein Rot ist", betonte Rafati. Dass eine Korrektur aus dem Videokeller dennoch ausblieb und der Unparteiische zudem darauf verzichtete, seine Entscheidung via TV zu überprüfen, empörte die Gastgeber.

Nur dann greift der VAR ein

Der frühere Bundesliga-Schiedsrichter gibt einen spannenden Einblick in die Abläufe bei Spielen auf internationaler Bühne. "Die Eingriffsschwelle ist bei der UEFA sehr hoch. Der Videoschiedsrichter interveniert nur, wenn es gar keinen Kontakt gegeben hat. Da war die UEFA auch schon bei der EM im Sommer sehr konsequent", sagte Rafati, der von dieser Regelung aber nichts hält: "Diese Linie ist nicht förderlich für den Fußball. Das war am Mittwochabend eine Fehlentscheidung von Oliver. Im Sinne des Fußballs muss man diese Auslegung feinjustieren."

Hummels reagierte nach der Grätsche auf dem Platz sehr verhalten, hob unschuldig beide Hände nach oben. Der BVB-Verteidiger war sich wohl sicher, dass sich der VAR meldet. "So wäre es auch in der Bundesliga gewesen. In der Champions League kommt es auf die Thermik an. Hummels hätte sich intensiver beschweren müssen", meinte Rafati. Nach dem Spiel erklärte der BVB-Verteidiger, dass er keine Ahnung habe, "wie man Rot geben kann. Wie man als Schiedsrichter auf Champions-League-Niveau auf diese Idee kommen kann".