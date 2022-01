"Zu hundert Prozent sicher": Das sagt Schiedsrichter Schlager zum Fehlschuss von Köln-Profi Kainz

So geht ein Pokal-Krimi - mit einem bitteren Ende für den 1. FC Köln. Der Bundesligist rettete sich gegen den Hamburger SV dank Anthony Modeste praktisch in letzter Sekunde der Verlängerung doch noch ins Elfmeterschießen. Und dieses wurde entschieden, weil Florian Kainz den Ball bei seinem Schuss regelwidrig zweimal berührte. Schiedsrichter Daniel Schlager erklärte nach dem 4:3-Erfolg des HSV im DFB-Pokal seine schnelle Entscheidung.

Fehlschütze Kainz beschrieb nach dem 3:4 im Elfmeterschießen beim Pay-TV-Sender Sky die Sekunden nach dem bitteren Schuss. "Der Schiedsrichter hat mir gleich gesagt, dass es gecheckt worden ist. Das tut mir natürlich sehr leid für die Mannschaft." Es sei für ihn "eine schwierige Geschichte, aber ich werde damit umgehen können". Referee Schlager sprach von einer "bitteren Situation", die so "wahrscheinlich nur einmal in 500 Elfmetern" vorkomme. "Von daher war es nachvollziehbar, dass der Spieler sich sehr schlecht gefühlt hat", so der 32-jährige Bankkaufmann.