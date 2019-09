Der Vorfall hatte weit über das Saarland hinaus Entsetzen ausgelöst: Nach einem C-Jugend-Spiel in Merzig-Brotdorf hatte der Vater eines Kindes den Schiedsrichter angegriffen und krankenhausreif geschlagen.

Andreas Schwinn, Geschäftsführer des Saarländischen Fußballverbands (SFV), sprach zunächst von einer "absoluten Ausnahme" - und brachte damit die Schiedsrichter erst recht in Rage. Der Verbandsschiedsrichterausschuss entschied schließlich, vom 13. bis 15. September zu streiken. Begründet wird das ausdrücklich mit "einer Vielzahl von Vorkommnissen in der jüngeren Vergangenheit". Es habe in den vergangenen beiden Jahren mindestens 35 Fälle vor den Sportgerichten geben, in denen es um körperliche Attacken auf Schiedsrichter ging.