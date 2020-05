Bericht: Schiedsrichter Tobias Stieler leitet Bundesliga-Kracher zwischen BVB und FC Bayern

Diesem Duell fiebert Fußball-Deutschland entgegen, das Gastspiel des FC Bayern München bei Borussia Dortmund am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) könnte eine Vorentscheidung bringen im Titelrennen. Welcher Schiedsrichter die Partie pfeift, steht offiziell erst am Tag des Spieltags fest. Laut Bild ist die Entscheidung des DFB bereits auf Tobias Stieler fallen.

Der 38-Jährigen würde das Top-Duell bereis zum vierten Mal pfeifen. Und die Bilanz unter der Leitung von Stieler ist mit bisher einem Bayern-Sieg (November 2017), einem BVB-Erfolg (November 2016) und einem Remis (März 2016) total ausgeglichen. Offiziell bestätigt werden die Ansetzungen vom DFB erst am Tag des Spiels. Alle Referees müssen sich einen Tag zuvor einem Corona-Test unterziehen. Am Dienstagmorgen soll Stieler dann das Go für die Partie in Dortmund erhalten.