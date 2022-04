VAR-Probleme: Schiri-Chef Fröhlich nimmt Referees in die Pflicht – DFB will künftig Ex-Profis einbeziehen

DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz-Michael Fröhlich hat die Referees vor dem Saisonfinale in der Bundesliga in die Pflicht genommen und sich zugleich offen für einen möglichen künftigen Einsatz von Ex-Profis als Videoassistenten gezeigt. "Wir werden an den letzten drei Spieltagen in der Vorbereitung noch intensiver mit den angesetzten Schiedsrichtern arbeiten und auf die möglichen Fehlerquellen hinweisen, vor allem aber auch, um ihnen Ruhe und Sicherheit für ihre Spieleinsätze zu vermitteln", kündigte der Schiedsrichter-Chef des Deutschen Fußball-Bunds am Dienstag an.

