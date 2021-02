Schindler gegen Fürth nicht im Kader - 96-Trainer Kocak: "Leistungsgründe"

Es ist der Tiefpunkt einer ganz unglücklichen Entwicklung: Kingsley Schindler stand zuletzt immer wieder in der Kritik bei Hannover 96. In 22 Spielen für die Roten traf der 27-Jährige, der zumeist auf der rechten Außenbahn eingesetzt wird, nicht ein einziges Mal. Lediglich eine Vorlage gelang ihm - viel zu wenig für einen Offensivspieler. Beim 2:2 am Samstag gegen Greuther Fürth stand Schindler dann erstmals in dieser Saison nicht einmal im Kader.

Stattdessen saßen mit McKinze Gaines II, Simon Stehle, Moussa Doumbouya (traf zum zwischenzeitlichen 2:1) und Mick Gudra gleich vier 96-Talente auf der Bank. Trainer Kenan Kocak erklärte die Nicht-Nominierung nach Abpfiff: "Das hat nur Leistungsgründe." Mit dieser Aussage wird nicht nur deutlich, was Kocak von der Leistung des 27-Jährigen hält. Es zeigt auch, dass es Schindler in den nächsten Spielen ganz schwierig haben wird, auf Einsatzminuten zu kommen.