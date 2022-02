Schlag auf Schlag: Dresdner Eislöwen empfangen Ravensburg zum Spitzenspiel

Dresden. Für die Dresdner Eislöwen geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach der bitteren und überaus knappen 2:3-Niederlage am Sonntag gegen die Löwen Frankfurt steht für die Schützlinge von Trainer Andreas Brockmann schon das nächste Spitzenspiel vor der Tür. An diesem Dienstag empfangen die Elbestädter in der heimischen Arena die Ravensburg Towerstars (19.30 Uhr).

Brockmann muss weiter improvisieren

Der Tabellendritte ist mit dem 5:1-Sieg gegen die Kassel Huskies inzwischen auf fünf Punkte an Spitzenreiter Dresden herangerückt, hat aber sogar noch ein Spiel Rückstand. Die bisherigen beiden Partien zwischen den Eislöwen und den Oberschwaben war absolut eng, gingen jeweils knapp in der Verlängerung beziehungsweise im Penalty-Schießen an die Towerstars. Also haben die Blau-Weißen durchaus noch eine Rechnung offen.