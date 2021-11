"Schlag ins Gesicht": Wie der FC Bayern U21-Nationalspieler Angelo Stiller schockierte

Er hätte der erste waschechte Bayern-Profi seit Thomas Müller werden können, doch die Zeit von Angelo Stiller beim FC Bayern München endete mit einer großen Enttäuschung. Sein Traum, als Campus-Talent dauerhaft zum Kader des Rekordmeisters zu stoßen, platzte. Der heutige U21-Nationalspieler wechselte im Sommer ablösefrei von der zweiten FCB-Mannschaft zum Bundesligisten TSG Hoffenheim. Im Interview mit Sky hat Stiller nun einen Moment aus seiner Bayern-Zeit benannt, der sich "wie ein Schlag ins Gesicht" angefühlt habe - und seine Wechsel-Ambitionen wohl befeuerte. Anzeige

Als Stiller mit dem FC Bayern zwei als Stammspieler im defensiven Mittelfeld (ab der zweiten Saisonhälfte 2019/20) sensationell die Drittliga-Meisterschaft gewann, machte sich der heute 20-Jährige berechtigte Hoffnungen auf einen Sprung in den Profi-Kader der Münchner. Doch dann schlugen die Bayern am letzten Tag der Sommer-Transferperiode nochmal kräftig zu: Mit Marc Roca und Tiago Dantas wurden zwei Spieler auf Stillers Position verpflichtet. "Ich habe damit gerechnet, dass ich die Chance oben bekomme und mittrainieren kann. Am letzten Tag habe ich dann von der Presse erfahren, dass Spieler verpflichtet wurden, die auf meiner Position spielen", so der enttäuschte Stiller. "Da war ich natürlich geschockt und nicht glücklich drüber."

Von den Bayern habe niemand mit ihm über die Transfers gesprochen, so Stiller, der aber auch Verständnis zeigt. "Die haben auch einiges zu tun. Da können sie nicht jeden zur Seite nehmen und sagen: 'Hey, so sieht's aus, so planen wir mit dir." Stiller kam daraufhin nur zu zwei Kurzeinsätzen für die Bayern-Profis in der Champions League und spielte eine knappe Halbzeit in der ersten DFB-Pokalrunde.