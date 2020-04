Schlag ins Wasser: Hannovers Ruderer und Kanuten müssen an Land bleiben

Sport in der Frühlingsluft – dieses Streben beflügelt nicht nur die aktuelle Wetterlage, sondern auch den Wunsch nach Abwechslung während der aktuellen Corona-Pandemie. Und die körperliche Betätigung im Freien ist in Niedersachsen ausdrücklich erlaubt – unter den herrschenden Kontakteinschränkungen. Das steht in der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung erlassen hat. Viele Ruderer und Kanuten, vor allem die in Vereinen organisierten Sportler, sitzen auf dem Trockenen. Sie dürfen aufgrund derselben Landes-Verfügung ihre Sportgeräte nicht aus den Bootshäusern herausholen. Diese gelten als Sportanlagen, die geschlossen zu halten sind – das gilt sowohl für öffentliche als auch private Einrichtungen dieser Art.

Frust bei den Sportlern Dieser Zustand führt in Hannover zu kuriosen Bildern. Auf den Flüssen, Kanälen und Seen tummeln sich zahlreiche Freizeitsportler mit Stand-up-Paddleboards und Faltbooten, die sie im eigenen Haushalt lagern können. „Meine Athleten aber müssen joggen oder radfahren und dürfen nicht aufs Wasser, sie sind richtig frustriert, wenn sie das vom Land aus beobachten“, sagt Thorsten Zimmer, der als Trainer am Olympiastützpunkt tätig ist. Eine Ausnahme gibt es nur für ein Sextett, das dem Olympia- oder Perspektivkader des Deutschen Ruderverbandes (DRV) angehört: Marie-Cathérine Arnold, Aaron Erfanian, Frauke Hundeling, Janka Kirstein, Carlotta Nwajide und Lena Osterkamp dürfen im Einer vom Landesleistungszentrum in Ahlem aus Einheiten auf dem Lindener Stichkanal und den umliegenden Gewässern absolvieren. Talente wie die U19-Weltmeister im Achter Leon Knaack und Ryan Smith sowie Malte Engelbracht, Vize-Weltmeister im U19-Doppelvierer 2016, sind ausgebremst, weil sie „nur“ im DRV-Nachwuchskader geführt werden. Sie teilen dieses Schicksal mit den rund 1000 Vereinssportlern in den hannoverschen Vereinen am Maschsee und an der Ihme.

Malte Engelbracht muss an Land trainieren – im Gegensatz zu anderen Ruderern in Niedersachsen. Das frustriert ihn und seinen Trainer Thorsten Zimmer (kleines Bild). © privat

Anzeige