Wüste Schlägerei: Bambini-Spiel in Solingen von der Polizei abgebrochen

Gewalt bleibt im Amateurfußball leider ein ständiger Begleiter. Am Wochenende sorgte ein Fall aus der 11. Liga in Südhessen für einen handfesten Skandal . Ein Schiedsrichter wurde von einem Spieler krankenhausreif geprügelt, mittlerweile hat sich sogar der hessische Fußballverband eingeschaltet und härtere Strafen angekündigt . Es ist allerdings der einzige Vorfall dieser Art - selbst bei den kleinsten jungen Fußballern ist es gerade zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen, bei der sogar die Polizei eingreifen musste.

Schiedsrichter bewusstlos geschlagen: Fußball-Chef in Hessen verurteilt Gewalt und kündigt härtere Strafen an

Ein Freundschaftsspiel von Bambinis (6 Jahre oder jünger) in Solingen in Nordrhein-Westfalen endete am Samstag in einer wüsten Schlägerei von zwei Trainern. Dabei sei es laut Polizei Wuppertal zu Szenen gekommen sein, "die man normalerweise nicht bei einem Spiel von fünf oder sechs Jahre alten Kindern erwartet: Schlagen, Würgen und Beleidigen".