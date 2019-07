Wegen Roter Karte: Fußballer schlagen Gegner nach Verfolgung krankenhausreif

Unfassbare Nachrichten aus dem Amateurfußball! Nach einem Freundschaftsspiel (!) zwischen Hobbyfußballern haben hessische Spieler ihre bayerischen Gegner bis nach Hause verfolgt und verprügelt – wegen einer Roten Karte. Vom Austragungsort beim TSV Neustadt in Breuberg im Odenwaldkreis folgten drei der hessischen Spieler zwei Bayern über die Landesgrenze hinweg in deren etwa vier Kilometer entfernte Heimat in Mömlingen in Unterfranken, wie die Polizei am Montag mitteilte.