Schlägereien, Unfälle und brennende Bäume: Tumultartige Szenen bei Meisterfeier von Atlético Mineiro

Tausende Fans hatten in Belo Horizonte bis in den Morgen den historischen Meistertitel gefeiert. Sie jubelten den Spielern um die Superstars Hulk und Diego Costa zu, die auf Feuerwehrwagen durch die Stadt fuhren. Traditionsklub Atlético-MG hatte den Titel zuvor mit einem 3:2 (0:0)-Sieg gegen Bahia in der Arena Fonte Nova in Salvador am Donnerstag klar gemacht.