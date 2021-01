Schlägt Dessaus Handball-Coach Uwe Jungandreas seinen Ex-Verein SC DHfK Leipzig?

Dessau. Wer am Sonntag ausnahmsweise nicht die Hände zum Gebet in den Schoß legen will, der kann sich einer sportlichen Dreifaltigkeit hingeben – zumindest wenn die Macht des WLAN mit ihm ist. Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig trifft beim Peugeot-Cup ab 11 Uhr auf den TBV Lemgo-Lippe, das ukrainische Spitzenteam Motor Zaporozhye und den gastgebenden Dessau-Roßlauer HV. Der Zweitligist mag nur Außenseiter sein, ist aber erster Gegner der Leipziger und fühlt sich wie eine Reise in die Vergangenheit an. Anzeige

Ein Trio aus der DHfK-Schmiede steckt inzwischen in DRHV-Hemden, neben dem Parkett schwingt Uwe Jungandreas den Taktstock. Der 58-Jährige führte Leipzig einst in die 2. Bundesliga, ging 2015 nach Dessau-Roßlau, ist dort Trainer, Co-Trainer und Videoanalyst in Personalunion, führt überdies Gespräche mit Spielern und den unvermeidlichen Spielerberatern. Momentan muss er zudem auf drei Corona-infizierte Akteure verzichten, die hatten sich – zum Glück für den Rest des Teams – während der Weihnachtspause angesteckt. „Zwei hatten so gut wie keine Symptome, den anderen hat es richtig erwischt. Der muss, wenn er wieder gesund ist, wieder mit Aufbautraining einsteigen“, sagt Jungandreas. Namen nennt der Verein nicht.

Ohnehin ist der Blick aufs sportlich Wesentliche mindestens genauso interessant wie in die Krankenakten. Da wäre etwa Timo Löser, 21. Im Sommer 2019 wechselte er vom DHfK-Drittliga-Ableger nach Sachsen-Anhalt und verzückt seither den Coach. „Er hat alle meine Erwartungen übertroffen.“ Den gleichen Weg nahm vor einem halben Jahr Oliver Seidler. Auch er kam fix zu reichlich Einsatzzeit, weil der eigentlich am Kreis gesetzte Libor Hanisch kurz nach Saisonbeginn wegen einer schweren Knieverletzung ausfiel. Seitdem ist Seidler die Nummer eins auf seiner Position. „Er kann noch eine wirklich erfolgreiche Karriere vor sich haben. Er hat das Potenzial und den Körper für die 1. Bundesliga“, glaubt Jungandreas. Also eine baldige Rückkehr zum SC DHfK? Dafür muss der 22-Jährige das Verhältnis zwischen Muskelmasse und Gewicht optimieren. Meist reicht es nur für 15 bis 20 Minuten pro Halbzeit, dann braucht der 1,98-m-Mann eine Pause. Deswegen ergänzt Jungandreas: „Er macht das schon sehr ordentlich, aber es geht noch besser.“