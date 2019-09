Schlammschlacht, die Zehnte: Der Sparkassen-CrossDeLuxe 2019 am Markkleeberger See

Markkleeberg. Kinder lieben Matsch und Schlamm. Ausschließlich Kinder? Weit gefehlt. Dass sich auch Erwachsene der Faszination eines echten, Schlammbades nicht entziehen können, das zeigt seit 2010 jedes Jahr eindrucksvoll der Sparkassen-CrossDeLuxe am Markkleeberger See bei Leipzig.

Auch 2019 waren die über 5.000 Startplätze des dreitägigen Spektakels am letzten Septemberwochenende bereits Monate vorher ausgebucht. Mindestens ebenso lange hatten die Veranstalter, die Sportfreunde Neuseenland, an Strecke und Hindernissen gefeilt. Denn, so Sportfreunde-Chef Henrik Wahlstadt: „Kein CrossDeLuxe ist genau wie der vorherige“. In der aktuellen Ausgabe gilt es insgesamt 28 Hindernisse mit vielsagenden Namen wie Schlammschleife, Beetle Challenge und Höllenstiege sowie weitere Unwegsamkeiten, wie steile Anstiege, tiefe Wasserlöcher und hohe Wasserrutschen zu überwinden.

DURCHKLICKEN: Bilder vom CrossDeLuxe am 28. September Wer Angst hat, sich schmutzig zu machen, ist beim CrossDeLuxe falsch. Denn hier ist das Motto: Ab in den Matsch! © André Kempner

Anzeige

Bereits am Freitag startete die dreitägige Gaudi mit Kinder-, Familien- und Firmenläufen. Wettertechnisch hatten die Starter am Samstag allerdings mehr Glück. Die Sonne schien in weiten Teilen und erwärmte die Luft auf milde 17 Grad. Und der Markkleeberger See war mit 15-Grad-Wassertemperaturen kaum merkbar kühler. Beste Bedingungen also für eine (Big9) oder zwei (Hard18)-Runden über den Hindernisparcours. Angefeuert wurden die Läufer dabei von Moderator Roman Knoblauch und zahlreichen Schaulustigen. Das Zwischenfazit von Veranstalter Henrik Wahlstadt am Samstagabend: „Sensationell!“ So darf es gerne weitergehen.

Und auch das gehört zum CrossDeLuxe: Viele Teilnehmer lassen die aerodynamische Funktionskleidung im Schrank und gehen als Prinzessin, Schlumpf, Superman oder Einhorn an den Start. Klar, dass so viel Engagement in Outfitfragen beim CrossDeLuxe auch mit einen Preis für das „Beste Kostüm“ prämiert wird.

Annett Riedel

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.