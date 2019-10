Schlammschlacht um Guido Buchwald beim VfB Stuttgart: Er wollte zu viel Geld

Buchwald: "Man will beim VfB keine Fachleute"

Am Sonntag reagierte Buchwald in einem Facebook-Post überrascht, ob des Ausschlusses aus dem Kandidatenkreis. "Ich wollte dem Verein helfen, meine Erfahrung einbringen, die Gruppen vereinen und die Verantwortung übernehmen, von der man immer redet. Deshalb hätte ich mir auch gewünscht, dass ich die Chance habe, bei der Mitgliederversammlung meine Vorstellungen zu präsentieren und diese Mitglieder dann ohne Befangenheit entscheiden", schrieb der Ex-Weltmeister.

Danach griff er die aktuellen Entscheidungsträger an. "Für mich reiht sich dieses Vorgehen nahtlos ein in den Umgang des Clubs mit Vereins-Ikonen wie Jürgen Klinsmann und auch mit anderen erfolgreichen Persönlichkeiten wie Thomas Tuchel: Man will beim VfB Stuttgart in der Vereinsführung keine Fachleute mit eigener Meinung, sondern man will Opportunisten und Ja-Sager, damit man – wie in den vergangenen Jahren – ungestört weiter den Club nach seinen Vorstellungen führen kann."