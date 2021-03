"Schlampig in gewissen Phasen": Stimmen zu RB Leipzigs 1:1 gegen Frankfurt

Leipzig. RB Leipzig hat die Titelchance in der Fußball-Bundesliga nicht mehr in der eigenen Hand. Das Team von Julian Nagelsmann kam am Sonntag gegen Bayern-Bezwinger Eintracht Frankfurt nur zu einem 1:1 (0:0). Der Abstand zum Spitzenreiter FC Bayern München beträgt nun wieder vier Zähler. Anzeige

Emil Forsberg (46. Minute) brachte RB in Führung, ehe Daichi Kamada (61.) ausglich und so den siebten RB-Sieg in Folge verhinderte. Eine Serie der Adler fand dagegen ihre Fortsetzung. Auch im fünften Ablauf gelang ihnen kein Dreier in Leipzig.

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer Emil Forsberg (RB Leipzig): „Ich bin etwas über den einen Punkt enttäuscht. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, hatten viele gute Torchancen und hätten auch ein Tor mehr machen müssen. Aber wir haben auch gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Der letzte Punch hat aber heute bei uns gefehlt. Wir hatten zwar viele Situationen, die wir gut herausgespielt hatten, waren auch in vielen Eins-gegen-Eins-Situationen gut, aber die letzte Entscheidung war nicht immer optimal. Manchmal ist es leider so.“ ©