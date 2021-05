Schlange mit Pferdelunge: TSV Krähenwinkel/Kaltenweide holt Tom Selzam

Nach der Verpflichtung von Maximilian König vom SV Ramlingen/Ehlershausen hat Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ein zweites Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Tom Selzam streift in der neuen Saison das rot-blaue Trikot über – und folgt damit seinem früheren Trainer Pascal Preuß, unter dem er schon beim Heeßeler SV am Ball war. In den vergangenen beiden Spielzeiten schnürte Selzam für die TSV Burgdorf seine Schuhe.

"Er ist eine richtige Nervensäge"

Und weiter geht’s im Tierreich. Denn gemäß Einschätzung von Preuß sei die Neukrähe mit einer „Pferdelunge“ gesegnet. „Ich freue mich ziemlich auf den. Denn wenn er dein Gegenspieler ist, ist er eine richtige Nervensäge, auch wenn er so lieb aussieht“, erklärt Preuß.

Am Waldsee, wo es in den Vorjahren auch durchaus schon größere Umbrüche im Kader gab, scheint es heuer in puncto Verpflichtungen eher um Qualität denn um Quantität zu gehen. „König und Selzam bringen uns auf jeden Fall sportlich einen Schritt weiter“, sagt Preuß. „Und an einem weiteren Spieler sind wir auch noch dran.“ Man darf gespannt sein, mit wem der Krähen-Zoo dann noch ergänzt wird.