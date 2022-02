Schlaraffenland statt Trainingslager: DHfK-Neuzugang El-Tayar in Leipzig angekommen

Leipzig. Viel Zeit blieb Mohamed El-Tayar in Leipzig nicht. Der lang ersehnte Tag seiner Ankunft war bis auf die Minute durchgeplant. Mit dem Flieger ging es um 1 Uhr nachts von Kairo über einen Zwischenstopp in Frankfurt nach Leipzig. Hier sammelte Sportkoordinator Philipp Müller den neuen Torhüter des SC DHfK am Dienstag ein und brachte ihn für einen kurzen Zwischenstopp in sein Apartment. Anzeige

Nächster Halt waren das Fotohaus Klinger und die Uniklinik für das erste Fotoshooting mit dem 25-Jährigen sowie dem obligatorischen Medizin-Check. Mit dem Müller-Mobil sollte es noch kurz zurück in die Wohnung gehen und dann gemeinsam nach Würzburg, wo ihn Cheftrainer André Haber und die Mannschaft bereits sehnsüchtig für eine erste gemeinsame Einheit erwarteten. Doch nach den Belastungstests war Schluss und aus der Reise ins Trainingslager wurde eine ins Land der Träume.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Fotoshooting mit DHfK Leipzigs Neuzugang Mohamed El-Tayar. Blick hinter die Kulissen vom Fotoshooting mit DHfK Leipzigs neuem Torhüter Mohamed El-Tayar. © Dirk Knofe

„Man hat ihm die Reise-Strapazen beim Medizin-Check ein bisschen angemerkt“, verrät Müller und fügt hinzu: „Er hat alles bestanden und ist voll belastbar, aber erst nachdem er sich einmal ausgeschlafen hat.“ Das unterschiedliche Klima zwischen dem sonnigen Kairo und dem regnerischen Leipzig sowie der krasse Schlafmangel seien am Ende wohl zu viel gewesen. „Er ist super motiviert und will sich vor seinen Teamkollegen natürlich gut präsentieren“, berichtet Müller über seine ersten Eindrücke des Neuzugangs – dafür brauche es aber Reaktionsgeschwindigkeit, die er am Abend wohl kaum noch auf die Platte gebracht hätte.



Kennenlernen mit dem Team

Die Abreise nach Würzburg hat das Duo deshalb auf Mittwoch verschoben. Hier soll der neue Keeper dann bei einem Teamevent beim Ausrüster „Craft“ seine Mitspieler kennenlernen und erst am Donnerstag ins Training einsteigen. Sollte der Neuzugang bis dahin seine Müdigkeit überwunden haben, könnte er am Abend sogar schon ein paar Einsatzminuten im Testspiel gegen den TVB Stuttgart erhalten.