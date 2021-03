Schlechte Abschlüsse und viele Fehlpässe: SC DHfK Leipzig verliert gegen Stuttgart

Leipzig. Spannung pur beim zweiten Heimspiel der DHfK-Handballer im Jahr 2021. In einer hart umkämpften Partie mussten sich die Leipziger am Ende denkbar knapp mit 23:25 (10:12) geschlagen geben und dabei erneut auf Zuschauer verzichten.

Rhythmus nicht gefunden

Trotz der Trommelschläge von den Rängen fanden die Grün-Weißen gegen das Team von Jürgen Schweikardt nicht richtig in ihren Rhythmus und gerieten schon früh in Rückstand. Das Taktgefühl der Leipziger brachte vor allem Nationaltorhüter Johannes Bitter durcheinander, der immer wieder gute Chancen entschärfte. Besonders eindrucksvoll: der TVB-Keeper hielt in der Startphase einen Siebenmeter von Lucas Krzikalla inklusive Nachwurf und brachte den Strafwurfspezialisten damit mächtig aus dem Konzept.

Moralmonster Milosevic

Schockmoment der ersten Halbzeit: Kapitän Alen Milosevic bekam im Gerangel am Kreis einen Ellbogen an den Kopf, ging zu Boden und musste verletzt in die Kabine. Ohne den Schweizer verpassten die Sachsen den Anschlusstreffer und mussten ihrem Kreisläufer beim 10:12-Halbzeitstand in die Katakomben folgen, der ohne Keeper Joel Birlehm deutlich schlechter ausgefallen wäre. Mit acht Paraden in den ersten 30 Minuten empfahl sich der 23-Jährige erneut als möglicher Nachfolger von Nationaltorhüter Bitter.