Schlechte Nachrichten für Nachwuchssportler in Sachsen: Training wird deutlich eingeschränkt

Überschreitet der Sieben-Tages-Inzidenzwert in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 gilt künftig: Zulässig sind nur noch kontaktloser Individualsport allein oder zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands, zum Beispiel also Tennis oder Golf. Profis und Leistungssportler der Bundes- und Landeskader sind ausgenommen. Der Entwurf unterscheidet an dieser Stelle nicht zwischen Sport im Freien und auf Innensportstätten. Badminton, Tischtennis, Turnen oder das Einzeltraining im Fitnessstudio wären also möglich. Das große ABER: Zwar regelt das Gesetz künftig bundesweit einheitlich das Erlaubte oder Verbotene ab einer Inzidenz von 100. Die Länder können diese Regelungen aber jederzeit verschärfen. Und das tut Sachsen in seiner aktuell bis zum 9. Mai gültigen Corona-Schutz-Verordnung. Heißt: Individualsport gibt es im Freistaat auch weiterhin nur im Freien. Soweit bleibt also alles beim Alten.