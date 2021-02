Schlechte Witterung verhindert BVB-Abflug aus Sevilla – Zorc: "Nicht optimal" für Derby-Vorbereitung

Schlechte Witterungsverhältnisse in Andalusien haben die Vorbereitung von Borussia Dortmund auf das Revierderby am Samstag gestört. Wie Sport1 berichtet, verhinderte dichter Nebel, dass der BVB-Tross nach dem 3:2-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Sevilla am Donnerstag planmäßig den Rückflug nach Dortmund antreten konnte. Demnach konnte der aus Deutschland kommende Sonderflieger zunächst nicht in Sevilla landen, sondern musste nach Malaga ausweichen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigte die Verzögerung gegenüber dem TV-Sender. "Wir hängen hier leider noch im Hotel in Sevilla fest. Unsere Maschine durfte wegen Nebel nicht landen", wurde er am Donnerstagmittag zitiert. Erst um 12 Uhr konnte der BVB das Hotel verlassen. Eigentlich sollte das Flugzeug mit dem Kennzeichen EW 1909 um 11 Uhr abheben - die Verzögerung kostete die Dortmunder wohl rund anderthalb Stunden wertvoller Zeit. Zorc: "Das regenerative Training der Mannschaft verschiebt sich nun nach hinten. Das ist natürlich mit Blick auf die Derby-Vorbereitung nicht gerade optimal." Der Flug dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Am Samstagabend gastiert der BVB im Revierderby beim Tabellenletzten FC Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky). Die zuletzt in der Liga kriselnde Mannschaft von Interimstrainer Edin Terzic will in der Veltins-Arena mit einem Erfolg nach zwei sieglosen Spielen in Serie wieder in die Spur finden.