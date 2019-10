Schlechtes Gefühl: Früherer 96-Star Haggui sagt seinem Heimatklub ab

"Es hat leider nicht geklappt", sagte Haggui am Donnerstag nach der Absage an seinen Heimatklub in Sousse. Da war er wieder in seiner Wahlheimat, trank Kaffee am Kröpcke - mehr Hannover geht nicht. Mit der 96-Traditionsmannschaft fliegt er nun zum Turnier in die Türkei zum Legends Cup Antalya. "Das macht einfach Spaß mit den Jungs, wenn Frank Obermeyer mich anruft, bin ich dabei", sagte Haggui. Teamchef Obermeyer nimmt außerdem unter anderem Altin Lala und Fabian Ernst mit. Haggui hatte ursprünglich aber vor, seine Karriere als Funktionär bei einem Profiklub voranzubringen.

Karim Haggui: Seine Zeit bei Hannover 96 Im Sommer 2009 kam Karim Haggui von Bayer Leverkusen zu Hannover 96. ©

"Möchte professionelle Strukturen aufbauen - die Möglichkeit habe ich dort nicht gesehen" Bei Etoile Sportive du Sahel in Sousse war Haggui bereits als neuer Sportdirektor vorgestellt worden. Nun die Wende: Haggui sagte wieder ab. „Ich habe dort gespielt, seit ich 13 Jahre alt war, ich liebe die Fans, und ich hatte mit dem Präsidenten alles detailliert besprochen“, sagte Haggui. „Dann fing ich an und hatte kein gutes Gefühl. Ich möchte professionelle Strukturen aufbauen mit einem Team. Die Möglichkeit habe ich dort nicht gesehen. Deshalb bin ich lieber ehrlich und habe dem Verein mitgeteilt, dass ich es nicht mache.“

Haggui arbeitet nun weiter an seiner Trainerausbildung Der frühere tunesische Nationalspieler arbeitet nach dem Ende seiner aktiven Karriere weiter an der Trainerausbildung. Die Jugend-Elite-Lizenz hat er bereits. „Ich möchte meine Trainerkarriere in Deutschland weiter vorantreiben“, sagt Haggui. Aus dem Managerjob in Sousse wurde nun erst mal nichts. „Es ist die richtige Entscheidung“, sagte Haggui. "Er wäre die erste Station als Manager gewesen und da möchte ich erfolgreich sein. Dazu muss man einen Plan haben. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man das jetzt dort umsetzen kann."

Keine Bedenken wegen Krieg in Syrien bei türkischem Turnier In der Türkei will Haggui mit Hannover 96 am Samstag den Turniersieg holen. Gegner sind Werder Bremen, Galatasaray und 1860 München. Bedenken wegen des Krieges in Syrien und des Militärgrußes türkischer Spieler hat Teamchef Obermeyer nicht. "Bei uns wird nicht salutiert, wir konzentrieren uns aufs Sportliche, wir wollen da was reißen", sagt der Teamchef. Ohnehin steigt das Turnier unter der Fahne des Deutsch-türkischen Freundschaftstages "Dostluk Günü Türk-Alman" in Antalya.

