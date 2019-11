Schlechtes Omen: Wenn Weydandt trifft, holt Hannover 96 keinen Sieg

Noch nicht ein einziges Mal durfte Hendrik Weydandt in dieser Saison vor der heimischen Nordkurve jubeln. Zumindest nicht nach dem Abpfiff. Denn so kurios es auch ist: Stand der erfolgreichste Torschütze der Roten (5 Tore) bisher auf dem Platz, konnte Hannover 96 keine drei Punkte einfahren.

Mag man bei dem ein oder anderen Verein das Fehlen wichtiger Schlüsselspieler nach Niederlagen als Begründung eben solcher heranziehen, kann davon bei Hannover 96 weniger die Rede sein. Im Gegenteil: Von den 12 Spielen, welche die Roten in der aktuellen Zweitliga-Saison absolviert haben, gewannen sie nur drei. Drei Spiele, in denen ihr Mittelstürmer Hendrik Weydandt entweder krank war (Wehen Wiesbaden) oder ohne Einsatz auf der Bank saß (Holstein Kiel, Dynamo Dresden). Kurioser Zufall oder klare Sache?

Betrachtet man die Spielsysteme der Partien, fällt auf: Nein, es liegt nicht daran, dass Trainer Mirko Slomka mit Hendrik Weydandt auf dem Platz ein anderes System bevorzugt. So ließ er beispielsweise bei zwei der drei Siege im offensiven 4-3-3 spielen, ebenso jedoch zuletzt gegen den Karlsruher SC und den SV Sandhausen. In beiden Partien traf Weydandt.

Schlechtes Omen oder Retter in der Not?

Ist der 24-Jährige also wirklich ein schlechtes Omen für Hannover 96? Schließlich reichte es in fünf seiner insgesamt neun Spiele für Hannover 96 nur für ein Unentschieden, vier Partien verlor er mit der Mannschaft.

Doch während die Roten mehr oder weniger erfolglos durch die Saison schlittern, trifft dies für "Henne" nicht ganz zu: Immerhin schoss er 96 vier Mal in Führung (Jahn Regensburg, Karlsruher SC, Sandhausen), ein Mal nickte er zum Ausgleich ein (Greuther Fürth).

Wenn Hendrik Weydandt in diesen Spielen nicht getroffen hätte, wäre Hannover 96 ohne einen Punkt nach Hause gefahren. Vielleicht ist er also gar kein schlechtes Omen, sondern in manchen Partien vielmehr der Retter in der Not.