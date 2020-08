Schleswig-Holstein verbietet weiterhin Fußball-Testspiele - Was sagen die Trainer und Spieler?

Nachdem sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zuletzt innerhalb eines Tages um 22 Fälle auf 3516 erhöht hat, verzichtet die schleswig-holsteinische Landesregierung auf weitere Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen. "Es ist nicht die Zeit, zu lockern", sagte Ministerpräsident Daniel Günther.

Bei den Vereinen löst die Entscheidung keine Begeisterung aus: „Ich habe schon mit unzähligen anderen Trainern gesprochen und alle sind ziemlich genervt von der aktuellen Situation. Für die jetzige Entscheidung habe ich kein wirkliches Verständnis. Überall steigen hunderte Menschen in irgendwelche Flugzeuge und gleichzeitig düften sich 22 Fußballer nicht zu einem Testspiel treffen. Das ist total absurd. Wir hatten im Hinblick auf unser Pokalspiel schon Testspiele eingeplant, die wir nun wieder känzeln müssen", erklärt Mefail Sengül, Trainer des Kreisligisten TSV Lütjenburg.

O-Ton des Ministerprädidenten

Zu bereits abgemachten Testspielen in der kommenden Woche erklärte Daniel Günther:„„Wir versuchen unser Regelwerk so zu nutzen, dass unsere Sportvereine sich auf die Saison vorbereiten können, in dem Rahmen, wie die Verordnungen sind. Aber unsere Verordnung werden wir in diesem Bereich so lassen, wie sie ist. Das Innenministerium wird mit den Sportvereinen Möglichkeiten finden, wie im Rahmen dieses Regelwerks auch eine Vorbereitung möglich ist. Wir haben strenge Grenzen. Ich halte das für richtig, weil dort ein Infektionsgeschehen passieren kann. Wir wollen aber die Sportvereine unterstützen. In den kommenden Tage werde es sicher dazu Gespräche zwischen dem Sportministerium und den schleswig-holsteinischen Vereinen geben."

"Die Enttäuschung ist groß", so SVE-Comet-Chefcoach Mark Hungerecker

"Es ist ein schmaler Grat bei den Entscheidungen und ich möchte auch nicht der Entscheidungsträger sein. Bis dato wurde in meinen Augen viel richtig gemacht, aber so langsam kann ich diese Entscheidung nicht verstehen. Testspiele und Punktspiele sind sehr wichtig, zudem die Touristen weiter nach Schleswig-Holstein kommen. Die Strände sind voll, die Hotels sind ausgebucht, aber der Fußball wird verboten. Nicht nachvollziehbar in meinen Augen. Es steht für mich in keinem Verhältnis mehr. Mannschaften aus Schleswig-Holstein fahren rüber nach Mecklenburg-Vorpommern, bestreiten dort Testspiele. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Mal sehen, wie lange die Vereine das noch mitmachen. Es ist für uns alle eine schwierige Situation jetzt in der Vorbereitung. Die Enttäuschung ist dementsprechend sehr groß", äußert sich Mark Hungerecker, Trainer des Landesligisten SVE Comet Kiel.

"Urlauber liegen dicht gedrängt am Strand, aber Testspiele dürfen nicht stattfinden", argumentiert SV Tungendorf-Chefcoach Thilo Becker

"Wir nehmen es so hin, wie es kommt. Gegen politische Vorgaben kann man auf die Straße gehen, aber ändern können wir sie nicht. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen es auf den Saisonstart hat, ob es dann tatsächlich im September auch los geht. Die Frage ist natürlich auch, welche Auswirkung es auf den Trainingsbetrieb hat. Letztendlich verstehe ich aber gewisse Zusammenhänge einfach nicht. Private Veranstaltungen bis zu einer gewissen Personenanzahl dürfen abgehalten werden, Testspiele aber nicht. Die Leute und Urlauber liegen dicht gedrängt bei uns am Strand und der Fußball wird sich so zurückgenommen", meint Thilo Becker, Chefcoach vom Landesligisten SV Tungendorf.

"Es ist teilweise nicht nachvollziehbar", so Fabian Doege, Trainer vom TuS Nortorf

„Das es so kommen könnte, war allen klar. Gehofft haben wir natürlich anderes. Es ist ärgerlich und eventuell auch nicht absolut nachvollziehbar, gerade mit Blick über den sportlichen Tellerrand hinaus, was wo möglich ist. Ich warte mit meinem Orga-Team auf eine offizielle Aussage vom SHFV, mit konkreten Zeiträumen, oder auch nicht. Daraufhin passen wir unsere Planung an und bleiben entspannt, ändern können wir’s eh nicht. Wir machen das Beste draus“, konstatiert Fabian Doege, Trainer des Verbandsligisten TuS Nortorf.

"Ob diese nun richtig oder falsch ist, kann und will ich nicht beurteilen", meint Karim Youssef, Trainer der Probsteier SG 2012

„Ich habe diese Entscheidung des SHFV so erwartet. Ob diese nun richtig oder falsch ist, kann und will ich nicht beurteilen. Fakt ist, dass sie nun so getroffen wurde und dies muss und sollte man so akzeptieren. Und Fakt ist auch, dass Gesundheit und Sicherheit nunmal wichtiger als alles andere", sagt Karim Youssef, Trainer des Verbandsligisten Probsteier SG 2012.

"Irgendwie war das zu erwarten, es ist jedoch sehr enttäuschend. Aber es nützt ja nichts", sagt Christian Scheinpflug, Spieler vom A-Klassisten TSV Aukrug kurz und knapp.