"Schlimmer als gedacht": BVB-Talent Youssoufa Moukoko droht Saison-Aus

Moukoko hatte sich während der U21-EM in Ungarn noch vor dem ersten Spiel am Fuß verletzt und konnte kein Spiel für das DFB-Team in der Vorrunde bestreiten. Dennoch blieb der 16-Jährige bis zum Ende bei der Mannschaft und sah die drei Vorrunden-Spiele mit an. Nur zuschauen wird er in jedem Fall am Samstag, wenn Borussia Dortmund zu Hause in der Bundesliga Eintracht Frankfurt empfangen wird.