"Schlimmste Zeit meiner Karriere": Lucas Hernandez spricht über Probleme nach Bayern-Wechsel

Nicht Leroy Sané, nicht Erling Haaland – und auch nicht Mario Götze: Lucas Hernandez ist mit der Ablöse von 80 Millionen Euro der teuerste Bundesliga -Neuzugang der Geschichte. 2019 überwies der FC Bayern München diese Summe an Atlético Madrid. Nur wirkliche Freude sollte der Klub mit dem Innenverteidiger zunächst nicht haben: Der heute 25 Jahre alte Franzose, der 2018 Weltmeister wurde, war in seinen ersten Bayern-Monaten vom Verletzungspech verfolgt. Im Interview mit dem Kicker hat Hernandez nun auf den schwierigen Beginn beim Rekordmeister zurückgeblickt.

Bei der EM 2021 im Sommer dann der nächste Rückschlag: Hernandez zog sich einen Einriss des Innenmeniskus am linken Knie zu und musste operiert werden. Wieder verpasste er Teile der Vorbereitung: "Die erneute Verletzung nach der Europameisterschaft hat mich gleich wieder an meine Anfangszeit in München erinnert", so der Bayern-Star. "Wenn du immerzu nur Stunden allein mit dem Athletiktrainer in der Reha arbeiten kannst, ist das nicht immer schön, aber ich bin mental stark genug, um das wegzustecken." Hernandez zeigt sich kämpferisch: "Ich wusste, dass das eben eine Zeit ist, die ich überstehen muss, und dass danach wieder schöne Momente kommen."