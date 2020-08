Schlitten schieben, Gewichte tragen: So funktioniert die Trendsportart Hyrox beim TKH

„Im Grunde ist es Allroundfitness für jedermann, aber es ist schon extrem ­fordernd“, sagt Karl-Fabian Schilling, Vizevorsitzender des TK Hannover. Er ist mit Vereinskamerad und Crosstrainer Björn Weinkopf sogar für die WM qualifiziert. Am kommenden Freitag um 17 Uhr bietet der TKH eine Hyrox-Challenge anlässlich des ­Mitmachprogramms „Sommerimpuls“ an.

Bei einem Probetraining an der Maschstraße geht es richtig zur Sache. Einen Kilometer laufen, dann ist die erste Station dran: Ski-Ergometer. „Das ist meine persönliche Hassübung“, räumt Schilling lachend ein. 1000 Meter sind die Aufgabe, dann steht der nächste Lauf über einen Kilometer an. Bis zur nächsten „Roxzone“, an der ein Schlitten zu schieben ist, der für Männer 150 Kilo wiegt, für Frauen sind es 75.

Hyrox vor drei Jahren ins Leben gerufen

„Wer viel im Kraftbereich macht, ist an den Stationen im Vorteil. Wer aus dem Ausdauerbereich kommt, beim Laufen“, sagt Schilling. Insgesamt sind es acht Laufkilometer und entsprechend acht Stationen. Da ist besagter Schlitten noch zu ziehen, sind schwere Gewichte zu tragen beim „Farmers Walk“. Ferner geht es um Ausfallschritte. Und es wartet ein Ruderergometer. Etwa eine Stunde benötigt Schilling für den kompletten Parcours, der auch zu zweit in Angriff genommen werden kann. Beim Double wechseln sich die Starter an den Stationen ab. Der eine darf jedoch erst beginnen, wenn sein Partner ebenfalls schon angekommen ist.

Seit drei Jahren gibt es Hyrox, das vom Hamburger Unternehmer Christian Toetzke ins Leben gerufen worden ist. Beim rund 7000 Mitglieder zählenden TKH ist die Sportart aufstrebend, sagt Schilling. Eigentlich für die Halle konzipiert, lassen sich die Stationen auch draußen aufbauen. So handhabt es der TKH in der Corona-Krise ohnehin. Im Oktober soll die im April abgesagte WM in Amsterdam in der Halle über die Bühne gehen, sicher ist das aber noch nicht. „In der Halle hätte ich auch ein komisches Gefühl, es geht ebenso gut unter freiem Himmel“, räumt der 38-jährige Schilling ein.