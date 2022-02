Schluss mit Playstation spielen: BVB-Coach Marco Rose fordert Reaktion nach Europa-League-Debakel

Jetzt muss es in der Bundesliga klappen: Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose hat nach der bitteren 2:4-Europa-League-Heimpleite gegen die Glasgow Rangers eine Reaktion von seiner Mannschaft gefordert. „Wir werden morgen eine Mannschaft aufs Feld schicken, die, davon gehe ich aus, anders auftritt. Wir wissen, dass wir ein Heimspiel haben und das wollen wir unbedingt gewinnen“, sagte Rose vor dem brisanten Derby gegen seinen Ex-Club Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Das Hinspiel hatte der BVB mit 0:1 verloren.

Marco Rose: Abschneiden in Pokalwettbewerben ist absolute Enttäuschung

Im Spiel müsse der BVB konsequenter zur Sache gehen, forderte Rose. Die vielen Fehlpässe und Ballverluste, die gegen die Rangers und auch in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen zu vielen Gegentoren führten, dürften so nicht passieren. "Ich sage dann immer: Wir spielen Playstation" , erklärte der Coach. Das bedeute, dass seine Spieler Pässe spielen würden, "die es am Computer gibt, aber im realen Fußball nicht funktionieren". Seine Vorgabe: "Wir müssen versuchen, klarer und seriöser zu werden mit dem Ball."

Rose bekannte, dass in den Pokalwettbewerben das Abschneiden bisher eine absolute Enttäuschung sei. "In der Bundesliga sind wir ganz ordentlich dabei, aber wir spielen fast 50 Prozent ohne unseren Toptorjäger. Wenn dir so ein wichtiger Spieler über die Hälfte der Saison fehlt, macht das was mit einer Mannschaft", sagte Rose, schob aber hinterher, dass sein Team auch ohne den dauerverletzten Erling Haaland gegen Glasgow hätte bestehen müssen. Jetzt müssten andere in die Bresche springen.