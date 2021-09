Nach Schlüsselbeinbruch: Stuttgart-Neuzugang Chris Führich zurück im Mannschaftstraining

Der lange verletzte Chris Führich hat beim VfB Stuttgart am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Bei der Einheit, in der die Spieler des Bundesliga-Klubs an verschiedenen Stationen ihre Übungen machten, gab es allerdings keine Zweikämpfe oder ähnlichen Körperkontakt zu den Kollegen.

