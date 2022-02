Feierliche Zeremonie zum Abschluss: Olympische Winterspiele in China beendet

IOC-Präsident Thomas Bach hat die Olympischen Winterspiele in Peking für beendet erklärt. Es seien "wahrhaft außergewöhnliche" Spiele gewesen, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Sonntag bei der Zeremonie im Vogelnest-Stadion. Der 68-Jährige mahnte vor dem Hintergrund internationaler Konflikte die politischen Spitzen in aller Welt, sich ein Beispiel an "Solidarität und Frieden" unter den Athleten zu nehmen.

