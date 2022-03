Schlusslicht Herta unter Druck: „Fast zum Siegen gezwungen“

Letzter gegen Drittletzter: Auf dem Equorder Sportplatz steht am Sonntag ein Abstiegsduell an. So trifft dort die gastgebende Herta auf die Pfeile aus Broistedt, die drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Für beide Mannschaften, die vorige Woche keinen Punktspieleinsatz hatten, geht es damit gleich in die Vollen.

