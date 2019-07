Schlusslicht! RB Leipzigs Auswärtsspiele mit den wenigsten Zuschauern der Liga

Leipzig. RB Leipzig gehört bei seinen Auswärtsspielen nicht zu den Zuschauermagneten der Bundesliga. Laut einer Statistik des Kickers kamen im Schnitt 40.748 Zuschauer in deutsche Stadien, wenn die Roten Bullen zu Gast waren. Mit diesem Wert landet der Champions-League-Qualifikant hinter Mainz 05 (40.976) und Hertha BSC (41.192) auf dem letzten Platz. An der Spitze des Rankings stehen wie auch in der Bundesliga-Abschlusstabelle Borussia Dortmund (45.589) und der FC Bayern München (46.127).

Aus der Statistik lassen sich jedoch nur bedingt Erkenntnisse über die Zahl der RB-Fans ziehen, die ihre Mannschaft zu den Auswärtsspielen begleiten. Laut der Website fussballmafia.de liegt Leipzig hier mit durchschnittlich 1629 Fans pro Spiel auf dem 13. Platz. Schenkt man dem Ranking Glauben, mobilisiert der FC Augsburg mit im Schnitt knapp über 1000 Anhängern die wenigsten Fans. Ganz oben stehen mit Borussia Dortmund (6953), Schalke 04 (6671) und Borussia Mönchengladbach (6000) gleich drei Traditionsvereine aus Nordrhein-Westfalen.

Rangnicks Prognose erfüllt sich nicht

2015, als RB noch in der 2. Liga spielte, jedoch bereits von einem Aufstieg ins Fußball-Oberhaus träumte, hatte Sportdirektor Ralf Rangnick gegenüber Sky noch eine andere Entwicklung prophezeit: "Ich bin auch überzeugt, dass Leipzig, was Auswärtsspiele angeht, nach Schalke und Dortmund wahrscheinlich die größte Zahl an Fans mitbringen würde."

Auch zuhause entwickelten sich die Besucherzahlen zuletzt entgegen des sportlichen Erfolgs. Im ersten Bundesliga-Jahr kamen laut transfermarkt.de durchschnittlich 41.478 Fans in die Red-Bull-Arena. 2017/18 waren es im Schnitt 39.397 und in der abgelaufenen Saison nur noch 38.380. Der Rückgang spiegelt sich auch in der Zahl der ausverkauften Heimspiele wieder. 2016/17 waren laut Statistik bei elf der 17 Bundesliga-Partien in Leipzig alle Tickets vergriffen. In der zurückliegenden Spielzeit sank die Zahl der ausverkauften Partien laut dem Sportportal auf drei.

Leipzigs Dauerkartenpreise unter dem Ligaschnitt

Im Interview mit dem SPORTBUZZER vor einiger Zeit wollte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff die Zahlen nicht dramatisieren: "Der Rückgang des Zuschauerschnitts in der Bundesliga ist kein exklusives RB-Problem, das trifft auch auf viele andere zu. Und zwar viele, die nicht noch zwölf internationale Europa-League-Spiele zusätzlich absolviert haben."

Unter anderem kündigte der 43-Jährige damals an, den Fans mit übersichtlicheren und angemesseneren Ticketpreisen entgegenkommen zu wollen. Seitdem wurden beispielsweise die Preise für Kindertickets angepasst. Hier gab es bislang zwei Kategorien von 0 bis 6 und von 7 bis 14 Jahren. Mittlerweile wird für alle jungen Fans der Roten Bullen bis 14 Jahre der gleiche, niedrigere Preis fällig.

Im Ligavergleich liegt RB bei den Ticketpreisen im unteren Bereich. Die Stehplatz-Dauerkarte kostet für Vollzahler 180 Euro. Laut einer kürzlich vom Kicker veröffentlichten Statistik verkaufen nur fünf Vereine ihre Saisontickets für weniger Geld als die Leipziger. Am günstigsten sind sie beim VfL Wolfsburg und Rekordmeister FC Bayern München, die jeweils 145 Euro verlangen. Am teuersten stehen die Fans laut Statistik bei Vizemeister Borussia Dortmund (219 Euro) und Aufsteiger SC Paderborn (225 Euro).

