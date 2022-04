Schlussoffensive bringt den Sieg: RB Leipzig feiert 1:0-Sieg gegen Rangers

Leipzig. Noch nie hat eine deutsche Mannschaft das Finale der Europa League erreicht. Könnte sich ändern. Eintracht Frankfurt hat sich mit dem Halbfinal-2:1 bei West Ham United eine glänzende Ausgangsposition erspielt. RB Leipzig? Quält sich vor 40303 Fans, gewinnt das Halbfinal-Hinspiel gegen die harmlosen Glasgow Rangers nach mieser erster und minimal besserer zweiter Halbzeit durch ein bildschönes Tor von Angeliño 1:0 (0:0). Der Spanier trifft fünf Minuten vorm Ende zum schwer erkämpften Sieg. Leipzig kann/will beim Rückspiel am Donnerstag im Ibrox Stadium alles klar machen. Schon am Montag, 20.30 Uhr, geht es für RB in Gladbach um wichtige Punkte in Sachen Champions-League-Qualifikation.

