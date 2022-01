Schlusssprint durch den Matsch: LG eXa Leipzig gibt zum Ende der "LVZ-Laufforderung" alles

Leipzig. Weder der starke Wind noch die matschigen Wege konnten die LG eXa Leipzig stoppen. Mit bester Laune starteten knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntagvormittag in den vom Verein spontan organisierten Schlusssprint für die "LVZ-Laufforderung" und drehten fleißig ihre Runden durch den Clara-Zetkin-Park. Auch zahlreiche Externe waren dem Aufruf des gefolgt und sammelten mit der Konkurrenz auf der Strecke des Wintermarathons ihre Kilometer.

Fürchten mussten sich die Athleten der LG eXa nicht vor ihren Gästen, denn selbst die zweitplatzierten Kanuten der SG LVB hatten am Wochenende in der Teamwertung der "Laufforderung" fast 3000 Kilometer Rückstand auf den eindeutigen Spitzenreiter. Und statt die Konkurrenz einen Tag vor der Auswertung noch herankommen zu lassen, wollten die Langdistanz-Spezialisten aus Leipzig lieber noch einen drauflegen. Christine Fischer-Bedtke, Julian Sinke und weitere Marathoni drehten Runde für Runde auf der 4,2 Kilometer langen Strecke.

Mit Verpflegung, Musik und Getränken wartete Vereinspräsident Ronald Speer im Start- und Zielbereich, feuerte die Läuferinnen und Läufer an. Über 400 Kilometer hat Speer schon selbst in die Wertung eingebracht, am Sonntag überließ er das jedoch ausschließlich den anderen. „Wir nutzen die Gelegenheit, die Strecke für den Wintermarathon zu testen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Dieser findet eigentlich immer am dritten Samstag im Januar statt – das war den Organisatoren pandemiebedingt etwas zu heikel. Nun soll der Leipziger Kultlauf am 26. Februar über die Bühne gehen. Mit gut 25. 000 Trainingskilometern in den Beinen sollten die LG-eXa-Athleten bestens vorbereitet sein.