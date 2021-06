Schlussspurt: VfL-Sprinter Almas will sich am Dienstag noch mal für Olympia empfehlen

Schlussspurt in der Olympia-Qualifikation: Am Dienstag (Mitternacht) müssen die Athleten feststehen, die mit zu den Olympischen Spielen fahren. Deniz Almas hofft ebenso wie sein Teamkollege Niels Giese noch auf ein Tokio-Ticket mit der Staffel. Im Gegensatz zu Giese (pausierte am Wochenende) hat sich Almas jetzt noch mal gezeigt. Und legt am Dienstag - dem Stichtag in Sachen Olympia-Quali - noch mal nach.

Anzeige

Dann geht der deutsche Meister über die 100 Meter von 2020 bei der Charlottenburger Mittsommernacht in Berlin an den Start, will dort unbedingt überzeugen. "Ich habe jetzt die Möglichkeit, in Berlin noch mal schnell zu rennen. Das heißt alles oder nichts. Aber ich freue mich darauf. Der Lauf in Leverkusen am Sonntag gibt mir Rückenwind."