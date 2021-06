Schlussspurt vor Olympia-Quali: VfL-Sprinter Almas läuft 10,37, Giese pausiert

Start ins straffe Schlussspurt-Wochenende vor der Olympia-Nominierung: Am Freitag lief Deniz Almas in Mannheim beim Sportfest Road to Tokyo Vol. II die 100 Meter im ersten Lauf in 10,40 Sekunden, im zweiten steigerte er sich auf 10,37. Am Sonntag geht's für den Sprinter des VfL Wolfsburg gleich weiter: Dann ist er auch beim #True Athletes Classics in Leverkusen am Start. Am Dienstag müssen die Trainer dann die Sportler für die Spiele in Tokio nominieren, Bescheid bekommen die Athletinnen und Athleten voraussichtlich am Mittwoch. Wie Almas hofft auch sein VfL-Kollege Niels Giese auf ein Japan-Ticket mit der Staffel. Giese pausiert aber im Schlussspurt der Quali.

Mit seinen Zeiten hat sich Almas im Vergleich zu seiner Leistung bei der Gala in Regensburg nur ein wenig steigern können. In der Vorwoche legte er bei seinem Comeback nach Zeh-Problemen erst eine 10,38 und im Finale eine 10,40 hin. „Beide Läufe waren gut. Die Zeiten noch nicht so schnell, aber ich bin schmerzfrei, habe Spaß“, sagte der deutscher Meister von 2020 über seinen Auftritt in Regensburg. „Ich komme hinten noch nicht so richtig an, das wird sich hoffentlich die nächsten Wochen ändern.“ Doch das hatte am Freitag nur bedingt geklappt. Am Sonntag in Leverkusen hat Almas direkt die Möglichkeit nachzulegen.