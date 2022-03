Schmadtke, Streich und der SC Freiburg: „Relativ störungsfrei“ ins Spiel gegen Wolfsburg

Als Jörg Schmadtke 1997 seinen letzten Ball als Torwart des SC Freiburg fing, hatte Christian Streich gerade seine ersten beiden Jahre als Jugendtrainer rum. Das Amt des U19-Übungsleiters hatte er von Schmadtke übernommen, weil man beim SC nach dem erstmaligen Einzug in den UEFA-Cup der Meinung war, der Torwart könne nicht weiterhin nebenbei die wichtigste Nachwuchsmannschaft trainieren.

Anzeige

Seitdem ist viel passiert. Zumindest im Leben von Schmadtke. Er kehrte in die Nähe seiner Heimat Düsseldorf zurück, wurde Ersatztorwart in Leverkusen und Gladbach, bei der Borussia auch Interims-Co-Trainer. In Aachen startete er als Manager-Frischling, arbeitete in sportlicher Verantwortung in Hannover und Köln, kam schließlich 2018 zum VfL Wolfsburg und wird, so der Plan, zu Beginn des kommenden Jahres die Fußball-Rente antreten. Streich, ein gutes Jahr jünger als Schmadtke, wird dann immer noch in Freiburg sein.

Streich steht ikonenhaft für Kontinuität

Seinen Vertrag hat er gerade verlängert, eine Laufzeit teilte der Klub nicht mit. Das ist aus SC-Sicht auch nicht nötig bei einem, der ikonenhaft für Kontinuität steht. Streich ist Freiburg, Freiburg ist Streich, keinen Profi-Verein in Deutschland verbindet man so sehr mit der Figur des Trainers wie die Breisgauer. Nach sechseinhalb Jahren als Jugend- und Co-Trainer war Streich 2011 Chefcoach geworden; in Wolfsburg gab es seitdem elf verschiedene VfL-Trainer.

„Ich traue ihm durchaus zu, dass er eine Ära begründet“, sagte Schmadtke bereits 2013 und behielt Recht. Aber, so fügt er heute hinzu, „man darf den SC Freiburg nicht auf Streich reduzieren“, schon gar nicht, wenn man auf den aktuellen Erfolg schaut. Als Tabellensechster steht der SC auf dem nach 1994, 2001, 2013 und 2017 fünften Sprung nach Europa. Pokal-Halbfinalist ist er außerdem, Spieler wie Nico Schlotterbeck, Christian Günter, Lucas Höler und Torwart Mark Flekken sind Bundesliga-Größen. Ein Erfolg, den Schmadtke auch Sportdirektor Klemens Hartenbach (Streichs ehemaliger WG-Mitbewohner) und Sportvorstand Jochen Saier zuschreibt: „Sie machen dort einen fantastischen Job - seit Jahren.“ Und das führt dann zu einer Situation, die Schmadtke in ein Fünf-Worte-Lob kleidet, das jeder Fußball-Funktionär wahnsinnig gern hören würde: „Dieser Klub ist relativ störungsfrei.“

Für den VfL-Manager eine prägende Zeit

Als Schmadtke noch Torwart in Freiburg war, kam er mit der Ente zum Training, seine Mitspieler fuhren Fahrrad oder Straßenbahn. Dass der Klub das Image bodenständiger Demut beibehalten hat, ohne sich einer hochgradigen Professionalisierung (inklusive Umzug in ein neues Stadion für 34.700 Zuschauende) zu verweigern, macht einen großen Teil des SC-Erfolges aus. Mit und durch Streich sind die Schwarzwälder ein moderner Ausbildungsverein geworden; darum tut man ihm Unrecht, wenn man ihn auf seine Rolle als „Erklärbär, Vulkan und Phi­lo­soph“ (11freunde) reduziert. Wer kein erstklassiger Fußballlehrer ist, bleibt nicht elf und mehr Jahre im Amt, nicht einmal in Freiburg.

Über seine eigene Freiburger Zeit sagte Schmadtke mal: „Im Verein ging es völlig unaufgeregt zu. Bei den meisten anderen Klubs hieß es damals ab mittwochs: Bitte nicht mehr lachen, wir müssen uns auf das Samstagsspiel vorbereiten. Für mich war das Klima sehr erhellend - und prägend.“ Prägend auch für seine Zeit als Manager, in der Gelassenheit so etwas wie sein Markenzeichen wurde.