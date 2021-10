Schmadtke zum van-Bommel-Aus in Wolfsburg: "Ist auch eine Niederlage für mich"

Dafür redete Schmadtke. Es sei "der Glaube verloren gegangen, dass wir in der Konstellation die Trendwende hinbekommen". Nach vier Bundesliga-Niederlagen in Folge und acht Partien nacheinander ohne Sieg, war für van Bommel am Wochenende Schluss, einen Tag nach dem 0:2 gegen den SC Freiburg musste der Niederländer gehen. Gerade einmal 116 Tage war er im Amt, so schnell wie er war in der Erstliga-Geschichte des Klubs noch kein Coach wieder weg.