Wegen Schmerzen am Hüftbeuger ausgewechselt: Sorgen um 96-Abräumer Bijol

Als er raus musste, verlor das 96-Spiel an Stabilität: Abräumer Jaka Bijol musste beim Sieg gegen Sandhausen nach 58 Minuten vom Feld. Schmerzen am Hüftbeuger. "Jaka hat Zeichen gegeben, dass er Bedenken hat, dass beim nächsten Schritt was passiert", erklärte Trainer Kenan Kocak nach der Partie.

