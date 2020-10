Schmerzhafte Lehrstunde für RB Leipzig! 0:5-Pleite bei Manchester United

Manchester/Leipzig. Unsanfte Landung für die Überflieger von RB Leipzig . Im zweiten Gruppenspiel der Champions League gehen die Männer von Julian Nagelsmann im legendären Old Trafford unter, sehen im Wortsinn old/alt aus. Die Tore für den gnadenlos effektiven und reiferen 20-fachen englischen Meister erzielen Mason Greenwood, Marcus Rashford (3) und Anthony Martial. Traurig und wahr: Der 15. der Premier League gewinnt gegen den Ersten der Bundesliga auch in der Höhe verdient.

United hat die erste Chance, Peter Gulacsi fliegt einem Fred-Schuss hinterher. Im Nachgang hält Poulsen den Kopf in einen strammen Abschluss von Luke Shaw. RB hat mehr Ballbesitz, pflanzt aber brotlose Kunst ins Theater der Träume, leidet in torgefährlichen Zonen unter mangelnder Genauigkeit und Überzeugung. Die 21. Minute und die Führung für die unaufgeregt ihren Stiefel runterspielenden Engländer. Olmo verliert ein Duell im Mittelfeld, Paul Pogba spaziert geleitgeschützt durchs Mittelfeld, passt in die Tiefe, wo Mason Greenwood steil geht, Upamecano abhängt und mit links ins lange Eck trifft. Sieht nach Abseits aus, ist wohl auch Abseits, hält aber der Videoüberprüfumg stand. Kreiste eine Runde Guiness im Keller oder wo auch immer? 1:0.

RB Leipzig zu harmlos

Rashfords Hattrick macht Leipzigs Blamage perfekt

Die umkämpfte Partie geizt lange mit spielerischen Reizen und Chancen. Konaté scheitert mit einem Kopfball an Keeper David de Gea, Gulacsi klärt nach ManU-Freistoßfinte mit dem Knie. Aus heiterem Himmel fällt die Vorentscheidung. Der eingewechselte Fernades steil auf den eingewechselten Rashford, der läuft auf Gulacsi zu und schiebt zum 2:0 ein (74.). Kurz später patzt Sabitzer, geht Rashford wieder ab wie Schmidts Katze und knallt zum 3:0 in Netz (78.). Dann foult Sabitzer im Strafraum Martial. Fernandes verwandelt zum 4:0. Rashford drittes Tor bringt das 5:0.

Aus, Ende, vorbei. Manchester United zeigt chancenlosen und fahrigen Leipzigern, dass sie an guten Tagen besser als gut sind.Nach dem Spiel und einem Mitternachtssnack betten die Roten Bullen ihre Häupter im Fünf-Sterne-Hotel Lowry. Heimflug nach Leipzig: Donnerstag gegen 17 Uhr. Am Freitag hebt der Jet Richtung-Nordrhein Westfalen ab, am Sonnabend steigt um 18.30 Uhr der Bundesliga-Hit Gladbach gegen RB. Ohne Zuschauer.Nächster Halt der Termin-Hatz: Am kommenden Mittwoch dribbeln Thomas Tuchels Pariser in Leipzig auf. Die Halbfinal-Revanche, die aus Sicht beider keine Halbfinal-Revanche ist, wird um 21 Uhr angepfiffen. Auch ohne Zuschauer. Der Ausschluss der Öffentlichkeit hat mindestens bis Ende November Bestand.