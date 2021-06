Schmidt bestätigt DFL-Interesse und bekräftigt Absage: "Meine Zukunft liegt in Berlin bei Hertha BSC"

Der als künftiger Chef der Deutschen Fußball-Liga gehandelte Carsten Schmidt hat das Interesse der DFL bestätigt. In einem Statement seines Klubs Hertha BSC erklärte der Geschäftsführer der Berliner jedoch, dass es einvernehmlich nicht zu einem Engagement gekommen sei. "Wir sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit nicht gegeben sind", ließ er verlauten und fügte an: "Meine Zukunft liegt in Berlin bei Hertha BSC. Wir wollen hier alle gemeinsam etwas aufbauen."

Anzeige