Schmidt nimmt Dynamo Dresdens Offensive gegen Paderborn in die Pflicht

Dresden. Man kennt sich schon recht gut aus bereits zwei Vergleichen in dieser Saison, dennoch verspricht das Zweitliga-Duell zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden (Samstag, 13.30 Uhr) sehr spannend zu werden. Beide Seiten pokern bis zum Anpfiff, wollen den Gegner bestmöglich überraschen und vor Probleme stellen. Beide Mannschaften haben viel vor: Paderborn ist heiß auf den ersten Heimsieg seit dem 6. November, Dynamo auf den ersten Dreier in diesem Jahr – und natürlich auf Rehabilitation für das desolate Auftreten vergangenen Sonntag beim 1:4 zu Hause gegen Hansa Rostock. Anzeige

Schwerwiegender Ausfall von Daferner

Dass die Karten nach dem Dresdner 2:1-Heimerfolg im DFB-Pokal und dem 0:3 in der Liga im dritten Spiel mit dem SC Paderborn ganz neu gemischt werden, das liegt maßgeblich auch an zwei Profis, die diesmal gar nicht dabei sind: Sven Michel und Christoph Daferner.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Ernüchterung bei Dynamo Dresden: Die Schmidt-Elf unterlag den Ostwestfalen vom SC Paderborn glatt mit 0:3. ©

Michel, der in den beiden ersten Vergleichen für die Ostwestfalen getroffen hatte, wechselte Ende Januar den Verein, spielt nun im Trikot von Union Berlin. Trainer Lukas Kwasniok kann den 14-Tore-Mann nicht annähernd gleichwertig ersetzen. Auch Kwasnioks Kollege Alexander Schmidt glaubt: „Natürlich ist Sven Michel ein Bombenspieler. Das haben wir leidvoll erfahren müssen. Natürlich ist sein Weggang für Paderborn ein Verlust.“



Gleichwohl schätzt Schmidt den Ausfall von Daferner, der diesmal wegen der fünften Gelben Karte gesperrt ist, als ähnlich schwerwiegend ein. Der bayerische Schwabe ist mit neun Liga-Toren nicht nur der mit Abstand beste Torschütze der Dresdner, sondern auch der laufstärkste Akteur. Einer, der mit hohem Pressing permanent den Spielaufbau des Gegners stört.

„Taktisch immer für eine Überraschung gut“

Sein Fehlen zu kompensieren – das wird eine der wichtigsten Aufgaben sein, die Dynamo zu lösen hat. Schmidt erklärte dazu: „Das ist jetzt eine Herausforderung für unsere anderen Stürmer, dass sie sich jetzt mal beweisen und zeigen, dass es auch ohne den ,Daffi’ geht. Wir haben gutes Personal.“ Große Hoffnungen setzt er beispielsweise in Ransford-Yeboah Königsdörffer: „Er hat es schon unter Beweis gestellt, als er uns die Punkte gegen den KSC oder in Aue mit seinen Toren geholt hat.“ Auch Brandon Borrello und Morris Schröter könnten in die Bresche springen.

Von den Neuzugängen Václav Drchal und Oliver Batista-Meier erwartet Schmidt auch eine Menge, am liebsten wäre ihm das erste Pflichtspieltor. Während der Tscheche zuletzt nicht mehr so gut zum Zuge kam wie noch beim 1:1 gegen den Hamburger SV, konnte Batista-Meier beim 1:4 gegen Rostock als einer von ganz wenigen Dresdner Spielern positiv auf sich aufmerksam machen. Beinahe hätte er in der ersten Halbzeit Hansa-Keeper Markus Kolke mit einem Schlenzer überrascht. „Er hat in meinen Augen ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Schmidt damals den dribbelstarken Neuling aus München.