Schmidts goldenes Händchen: Dynamo Dresdens Trümpfe stechen im Ostklassiker

Schmidt: "Eiskalt zugeschlagen"

Ein Grund für den vierten 3:1-Sieg an der Ostsee in Folge war die mannschaftliche Geschlossenheit. Bis vielleicht auf Michael Akoto , der gegen Kevin Schumacher mal einen schlechten Tag erwischte und in einigen Szenen nur zweiter Sieger gegen den Rostocker Linksfuß war, fiel bei Dynamo keiner ab.

"Macht einfach riesigen Spaß"

Zufrieden war Schmidt auch mit Paul Will, der in der Schlussphase noch in die Schlacht gekommen war. Doch seine Leistung überraschte den Trainer genauso wenig wie die Auftritte der anderen Joker. Sie hätten alle Klasse, das Zeug auch für die Anfangsformation: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Spieler eingewechselt habe, die nicht performt haben. Wir haben eine sehr gute Kaderbreite, es ist sehr eng.“ Unter allen Spielern Woche für Woche eine Startelf herauszusieben, sei nicht einfach, schlicht „ein Luxusproblem“, so Schmidt.