Schnappt sich Hannover 96 den Tiroler Riesen Svoboda?

Hannover 96 hat sich ganz schön klein gemacht in der vergangenen Saison. Vor allem bei Standard-Situation. Irgendwie typisch für die Saison: das 1:3 in Sandhausen. Jeder Eckball, jeder Freistoß war gefährlich, das 0:2 von Gerrit Nauber symptomatisch für die Standardschwäche. Genki Haraguchi wirkte zu klein und kopfballschwach für das Luftduell. So schimpfte Sportdirektor Gerhard Zuber erneut: „Wir nehmen die Zweikämpfe nicht richtig an, vor allem bei Standards.“ Nun sucht 96 auf dem Transfermarkt nach neuen Größen. Oder genauer: Nach der Hoheit in der Luft, wie sie 96 in den Zeiten von Salif Sané einmal besaß.