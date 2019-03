Diese Szene fasst ganz gut zusammen, wie es um Hannover 96 derzeit steht: Beim Stand von 0:2 gegen Bayer Leverkusen geht Genki Haraguchi in der 33. Minute an Keeper Hradecky vorbei und will den Ball ins leere Tor schieben. Das Leder bleibt allerdings kurz vor der Linie liegen - gestoppt vom dichten Schnee.

Dieser Nicht-Treffer könnte Hannover 96 noch richtig weh tun: In Halbzeit zwei spielte der Abstiegskandidat deutlich stärker, kam auf 2:2 heran, verlor aber schließlich unglücklich nach einem Last-Minute-Tor von Kai Havertz. Hätte Haraguchi den Ball in der ersten Halbzeit ins Netz befördert, wäre das Spiel möglicherweise anders gelaufen.